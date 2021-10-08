أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن انفجارا شديدا دوى أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد في ولاية قندوز شمال البلاد.

ووصف موقع "آماج نيوز" الانفجار الذي وقع في منطقة سيد آباد بأنه كان "فتاكا"، وذكر نقلا عن شهود عيان أن حصيلة ضحايا الانفجار الذي دوى أثناء صلاة الجمعة في مسجد بمنطقة سيد آباد تصل إلى نحو 100 قتيل.



بدورها، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن شاهد قوله إن عددا من الأشخاص نقلوا إلى المستشفى من الموقع، وإن 30 شخصا على الأقل قتلوا و70 آخرين أصيبوا جراء الانفجار.



ولم تتبن أي جهة بعد هذا الهجوم، غير أنه من المرجح وقوف تنظيم "داعش" وراءه.