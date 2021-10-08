استقبلت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي فريق جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة من الكويت في الموسم الخامس تحت شعار «الإلهام يتكلم خليجي» بمركز جابر الأحمد الثقافي.

وأشادت العوضي بفكرة دعم المبدعين من ذوي الإعاقة والذي يساعد على اكتشاف الموهوبين وأصحاب الأفكار المبتكرة لخدمة ذوي الإعاقة وهي من الفئة العزيزة علينا جميعا، كما عبرت عن سعادتها لما شاهدته في هذا اللقاء من المبدعين المشاركين ممثلين عن دولتهم الحبيبة الكويت لخوض التنافس الشريف بين دول مجلس التعاون الخليجي، متمنية لهم وللجميع التوفيق والنجاح واستكمال مسيرتهم الابداعية وأفكارهم البناءة في خدمه المجتمع.



وفي الختام شكرت العوضي أعضاء لجنة التحكيم، وهم: د.عمار بوقس، الممثلة إلهام الفضالة، الفنان قصي خضر، الفنانة التشكيلية لولوة الحمود، وفادي الرابغي، وذلك على جهودهم ودورهم في تشجيع ذوي الإعاقة في الإبداع والارتقاء للعالمية خاصة أن لديهم مواهب استثنائية وقدرات خاصة.