حنان عبدالمعبود

أعلن مدير منطقة الفروانية الصحية د.وليد البصيري عن تطوير استخدام النظم الإلكترونية في تقديم خدمة متطورة حديثة في تصليح المعدات الطبية في المستشفى، مبينا أن هذه الخطوة تعد إنجازا في تقديم الخدمات الصحية.

من جهته، قال مدير مستشفى الفروانية د.محمد الرشيدي «إنه من منطلق الحرص على أرواح وسلامة المرضى فإنه يجب أن تعمل المعدات الطبية والأجهزة بكفاءة عالية عند الحاجة»، لافتا إلى ميكنة الورشة الطبية في مستشفى الفروانية للوقوف عند أي عطل وعلاجه لحظيا وفي أسرع وقت، حيث تم تقليص الفترة الزمنية للطلبات والصيانة الدورية للمعدات وذلك حرصا على أرواح المرضى.