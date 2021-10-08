يتجه العالم الآن بشكل متسارع نحو الطاقة الخضراء، ففي ظل التغير المناخي، وتحذيرات العلماء من كوارث بيئية محتملة، لم يعد استخدام الطاقة الخضراء رفاهية، بل صار حلاً لا غنى عنه لمواجهة التغير المناخي.

وتواكب الكثير من الشركات الكبرى هذا الاتجاه العالمي لأسباب عدة، من بينها ضغط المستثمرين، كما أن الطاقة الخضراء صارت متوفرة ومنخفضة التكلفة، مما جعل شركات كثيرة تستخدمها بكميات كبيرة مثل "جوجل" و"أبل"، و"ويلز فارجو".

وتأتي "إستي لودر" الأمريكية والمتخصصة في منتجات العناية بالبشرة والشعر، في المركز الأول في قائمة أكثر الشركات استخدامًا للطاقة الخضراء، إذ يبلغ مقدار استخدامها السنوي للطاقة الخضراء نحو 91.8 مليون كيلوواط/ساعة، بما يمثل 139% من إجمالي الكهرباء التي تستهلكها الشركة.

ويوضح الجدول التالي أكثر 10 شركات استخدامًا للطاقة الخضراء في العالم، والنسبة المئوية لاستخدام الطاقة الخضراء من إجمالي الكهرباء المستهلكة، وذلك اعتبارًا من 27 سبتمبر 2021.

أكثر 10 شركات استخدامًا للطاقة الخضراء في العالم

الالتزامات المتعلقة بالمناخ

بالإضافة إلى استهلاك الشركات الكبرى في الوقت الحالي لكميات ضخمة من الطاقة الخضراء، تعمل العديد من هذه الشركات وفق خطة طموح، تستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في المستقبل القريب.

ومن بين الشركات التي تستهدف الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2030، شركات "أبل"، و"برجر كينج"، و"مايكروسوفت"، و"بي بي سي"، و"فيسبوك".

كما تستهدف شركة "فيرايزون" للاتصالات تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2035، وسوف تؤثر هذه الخطط على استهلاك هذه الشركات للطاقة في السنوات القادمة.