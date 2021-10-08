بيروت ـ عمر حبنجر

اختار رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ذكرى تطويب مار شربل قديسا ليقوم بزيارة امتنان للبطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، يرافقه الوزراء هنري خوري، جورج قرداحي، وليد نصار، وجوني القرم.

وبوصوله إلى المقر البطريركي، قال ميقاتي: قرأت اليوم (أمس) انها ذكرى قداسة مار شربل، فلربما تحصل معنا عجيبة من عجائبه.

واستقبل البطريرك الراعي الرئيس ميقاتي بالقول: «لبنان صار بده شمعة بطولة» فرد ميقاتي قائلا: «صار لازمنا صلاة ودعاء».

بعد الزيارة أدلى الرئيس ميقاتي بتصريح قال فيه: «اطلعته على سير عمل الحكومة، وطلبت منه البركة والصلاة والدعاء لأننا نحتاجها في كل لحظة».

وأضاف: «كان الجو جيدا وطمأنت صاحب الغبطة بأن الأمور ستسير في طريق إعادة لبنان إلى دوره الاقتصادي. كما تحدثنا عن الشأن الاجتماعي، ونقل البطريرك بدوره الهواجس الاجتماعية والمعيشية، خصوصا شؤون المزارعين وكيفية معالجتها».

وردا على سؤال عن الأوضاع المزرية التي يعيشها اللبناني، أكد ميقاتي «أننا لا نفوت فرصة إلا ونكون فيها مع هموم الناس وأنا أعرف هذه الهموم الكبيرة، ونحن نسعى، لكن بصراحة العين بصيرة واليد قصيرة، إذ لدينا مشكلات كثيرة ونسعى لحلها بروية، وقد اتخذ وزير الطاقة بالأمس إجراءات سريعة وقام بجولات على المحطات ونحن نلاحق كل المخالفات».

وردا على سؤال حول العلاقة مع السعودية، أجاب: «أنا باعتقادي أن السعودية هي قبلتي السياسية والدينية، وبالتالي لم تقفل أبوابها بأي حال، وعندما أؤدي صلواتي الخمس يوميا اتجه نحو القبلة في السعودية».

وسئل عن التهديد الذي تلقاه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فأجاب: «لقد استفسرنا عن هذا الموضوع ولا شيء مؤكدا، التحقيق فيما حصل يقوم به وزير العدل، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة لإضافة الأمن والحراسة للقاضي البيطار، لكن أقول إنه يجب أن نميز بين الشعبوية والقانون والدستور، ويجب أن نتصرف بروية بعيدا من الشعبوية لأننا نريد الوصول إلى الحقيقة».

وبعد اللقاء جال البطريرك الراعي والرئيس ميقاتي والوزراء في متحف البطريركية المارونية.

إشارة ميقاتي إلى حاجة حكومته إلى أعجوبة كي تحقق المطلوب منها في الزمن القياسي الراهن تعكس حجم المصاعب التي تواجهها على مختلف الأصعدة، فقد كانت منشغلة بتأمين التيار الكهربائي من الأردن عبر سورية، فإذا بها تركز على إلزامية تركيب العدادات لمولدات الأحياء والشوارع، ما يعني أن القصة طويلة والعتمة إلى توسع، خصوصا بعد توقف معمل دير عمار شمالا، بسبب نفاذ «الفيول»، وقرب توقف معمل الزهراني جنوبا للسبب عينه.

وعلى صعيد المحروقات، ما ان أعلن ان البنزين بات متوفرا بعد رفع الدعم ومضاعفة سعر الصفيحة (20 ليترا) عشر مرات، بدا كأن محطات المحروقات اشتاقت إلى الطوابير بسبب إصرار أصحاب المحطات على رفع الأسعار مجددا تبعا لعودة الدولار إلى حدود الـ 19 ألف ليرة!

المصادر المتابعة لخطوات حكومة «معا للإنقاذ» سجلت عليها العجز عن كبح جماح الدولار، والفشل في تحسين أوضاع الكهرباء، والكسل في مقاربة الملفات الإصلاحية المطلوبة للمجتمع الدولي، إضافة إلى ما بدأ يظهر للعيان من هيمنة الفريق الرئاسي على القرار الحكومي، مع إقرار وزير الداخلية القاضي بسام المولوي بأن رئيس الجمهورية ميشال عون طلب منه، بعد لقائه قبل صدور مراسيم الحكومة، زيارة رئيس التيار الحر جبران باسيل للتعارف، فاتصل بالرئيس ميقاتي مستوضحا، ولما لم يمانع قام المولوي بزيارة التعارف إلى باسيل، كما أبلغ الإعلامي مارسيل غانم في البرنامج التلفزيوني «صار الوقت»، نافيا أن يكون خضع للامتحان. ويبدو أن جميع وزراء حكومة ميقاتي خضعوا للامتحان أمام «رئيس الظل» باسيل، الذي سبق له ان أخذ تواقيع الوزراء الذين مثلوه في الحكومة السابقة، على استقالات مسبقة، تحسبا لخروجهم عن توجهاته!

ومن مظاهر الضعف البادية في أداء الحكومة أيضا تعيين قائد جهاز أمن المطار، التابع لوزارة الداخلية من دون مراجعة الوزير المولوي، الذي أسف لذلك!

وفي مسعى لتجاوز الإخفاقات الداخلية المتراكمة، قرر ميقاتي التوجه إلى المواقع الخارجية القادرة على التأثير، وكانت محطته الأولى عمان، التي توجه إليها قبل ظهر اليوم الجمعة، في زيارة وصفها بأنها خاصة، ويبدو أن في ضوء زيارته إلى عمان، يمكن أن تكون زيارته الثانية إلى القاهرة أواخر الأسبوع المقبل، وستكون الكويت المحطة الثالثة، أما سورية فزيارته لها مرتبطة بالمعطيات الدولية والعربية المتحولة.

في غضون ذلك، استكمل وزير الخارجية الإيرانية حسين عبداللهيان زيارته للبنان أمس بلقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب.

وقبل انتقاله إلى دمشق عقد عبداللهيان مؤتمرا صحافيا بمقر السفارة الإيرانية في بيروت، أشار إلى ان «إيران على استعداد لتأمين حاجات لبنان من الأدوية والأغذية والمستحضرات الطبية، وأكدنا للمسؤولين اللبنانيين أن إيران على استعداد لإنشاء مترو الأنفاق».

واللافت أن أحدا من المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم وزير خارجية إيران لم يسأله عن «جيش حزب الله الإيراني في لبنان»، الذي تباهى به الناطق باسم الخارجية الإيرانية غلام رشيد، ولا عن المازوت الإيراني الذي يجري إدخاله إلى لبنان من الأبواب الخلفية غير الشرعية.

أما وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب فقد قال انه لم يبحث هذه المسألة مع نظيره الإيراني، فيما انشغل الرئيس ميشال عون خلال استقباله الوزير عبداللهيان برد التحية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبمباركة التقارب الحاصل بين دول المنطقة.