بيروت - منصور شعبان

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المعلومات التي نشرتها صحيفة «Temps Le» في مقال يتهمه بأنه منذ العام 2016 أخفى معلومات من صندوق النقد الدولي تتوقع الكارثة الحالية، وأكدت أن ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان ألفارو بيريس قال لسلامة: «أنتم على حافة الهاوية»، وذلك خلال اجتماع في 9 أبريل 2016، ضم مبعوثين من صندوق النقد ومسؤولين تنفيذيين في مصرف لبنان.

وأكد سلامة أن المقال الذي يتهم فيه مصرف لبنان وحاكمه بالتدخل لحذف 14 صفحة من تقرير صندوق النقد الدولي «مدسوس».

وأصدر سلامة بيانا يعتبر: «ان هذا المقال وكل ما جاء فيه لا يمت للحقيقة بصلة وان نسب هذه الاتهامات والتدخلات الى حاكم مصرف لبنان بعيدة كل البعد عن الواقع. كما ان زعم حذف 14 صفحة من هذا التقرير له أهداف سلبية تجاه الحاكم نفسه وهي تدخل ضمن حملة الاستهداف العدوانية المتواصلة على شخصه».

وأضاف: «ان طريقة عمل صندوق النقد الدولي هي جدية وشفافة ومن يدرك طريقة عملها لن يصدق هكذا أكاذيب وأقاويل. ان من يقوم بوضع هكذا تقرير هو فريق عمل مؤلف من أشخاص عدة من صندوق النقد يزورون لبنان ويناقشون المواضيع كافة التي سيوضع التقرير على أساسها كما ونتائج هذا التقرير وذلك مع جميع الأطراف المعنية في الدولة اللبنانية، لاسيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والمجلس المركزي لمصرف لبنان، ولا يقتصر فقط على حاكم مصرف لبنان. يتجه بعدها فريق الصندوق النقد الدولي الى واشنطن في الولايات المتحدة حيث تتم كتابة التقرير النهائي ويرسل إلى الدولة اللبنانية وليس فقط مصرف لبنان لوضع ملاحظاتها عليه التي يمكن أن يؤخذ أو لا يؤخذ بها، تتم بعدها مناقشة هذا التقرير والموافقة عليه من قبل مجلس ادارة صندوق النقد المؤلف من مدراء تنفيذيين يمثلون بلدان العالم كافة».

وتابع: «من الواضح أن ما صدر عن صحيفة Temps Le يؤكد عدم جدية هذا المقال كونه ينسب الى حاكم مصرف لبنان شخصيا حذف 14 صفحة من تقرير هكذا مؤسسة عالمية ومحترمة كصندوق النقد الدولي».

وقال: المريب هو توقيت كتابة هذا المقال وإعلان لبنان بدء المفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي ما يدعو إلى القلق لوجود جهات هدفها تفشيل كل الجهود لتعافي لبنان.

الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان لحملات كهذه من قبل صحيفة TEMPS LE.