أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن جدد إعلان الحكومة الأميركية سلطات الطوارئ الوطنية بشأن التعامل مع سورية.

وجاء في البيان أن الأزمة المستمرة لاتزال تعرض المدنيين للخطر وتهدد بشكل أكبر السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، كما لاتزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأضاف البيان: «لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13894 فيما يتعلق بالوضع في سورية».

وتشبه تصريحات بايدن في تمديد حالة الطوارئ تصريحات سلفه دونالد ترامب العام الماضي، حيث أعلن الطوارئ الوطنية وفقا لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية 50 USC 1701 وما يليها للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية.