أصدر المصرف الزراعي السوري تعميما أوقف بموجبه تزويد المزارعين ببعض أنواع السماد الكيماوي بالسعر المدعوم.

وقال المصرف في تعميم نشرته مواقع سورية «استنادا إلى قرار مجلس الإدارة.. بيع الأسمدة للإخوة الفلاحين بالأسعار الرائجة والتوقف عن بيعها بالسعر المدعوم».

وأرفق المصرف في تعميمه المواد المشمولة بالقرار مع سعر كيس كل منها، والذي جاء كالتالي:

٭ سوبر فوسفات: 58850 ليرة سورية.

٭ يوريا: 69200 ليرة.

٭ نترات الأمونيوم: 40400 ليرة.

٭ سلفات البوتاس: 90000 ليرة.

وسبق أن ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» في يونيو الماضي، أنه بناء على توصية اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء: أقر مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني تحديد سعر مبيع الطن الواحد من:

٭ سماد السوبر فوسفات بمليون و112 ألف ليرة سورية.

٭ سماد اليوريا بمليون و366 ألف ليرة.

٭ سماد نترات الأمونيوم بـ 789 ألفا و600 ليرة.