أدلى جنود وسجناء ونازحون بأصواتهم امس، في تصويت خاص مبكر في العراق مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات عامة غدا ستعكس نسبة المشاركة فيها مدى الثقة الباقية لدى الناخبين في نظام ديمقراطي ما زال وليدا.

ويقول الكثير من العراقيين إنهم لن يشاركوا في الانتخابات بعدما شاهدوا أحزابا لا يثقون بها تكتسح الانتخابات المتعاقبة ولا تفعل شيئا يذكر لتحسين حياتهم.

ومن المتوقع أن تظل جماعات من الأغلبية الشيعية مسيطرة على مقاليد الأمور، مثلما كان الوضع منذ الإطاحة بحكومة صدام حسين التي كان يقودها السنة في 2003 بعد الغزو الأمريكي للبلاد.

وأصبح العراق أكثر أمنا الآن عما كان عليه منذ أعوام، كما بات العنف الطائفي أقل وضوحا منذ القضاء على تنظيم داعش بمساعدة تحالف عسكري دولي وإيران.

وجرت الانتخابات المبكرة امس بين عدد يتجاوز المليون نسمة ما زالوا نازحين بعد المعركة مع داعش. وقال البعض إنه لا يمكنه التصويت أو إنه لا يرغب في المشاركة.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في مؤتمر صحفي إن التصويت الخاص بالانتخابات النيابية المبكرة في العراق يشهد "إقبالا كبيرا" من قبل الناخبين من عناصر الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العراقية.

وذكر رسول أن عناصر القوات الأمنية توجهوا على شكل دفعات وبإقبال وكثافة كبيرين إلى مراكز التصويت وبتنسيق عالي المستوى بين القطعات العسكرية من جهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جهة أخرى.

ورأى أن نجاح عملية التصويت الخاص يشكل "رسالة اطمئنان للجميع بأن الإدلاء بالأصوات يجري بحرية" مؤكدا في الوقت نفسه عدم فرض حظر التجوال في أي مدينة عراقية.

ودعا المواطنين إلى المشاركة بكثافة في يوم التصويت العام المقرر الاحد لاختيار مرشحيهم لمجلس النواب العراقي المقبل.