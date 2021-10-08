امير زكي



أبلغ مصدر امني رفيع المستوى «الأنباء» ان النيابة العامة وبعد أن ألقى قطاع الأمن الجنائي القبض على صاحب مبادرة تسديد قروض المواطنين وعدد من معاونيه وعرضهم على النيابة والتحقيق معهم، أصدرت النيابة العامة قراراً بحجزهم .



وأضاف المصدر : ظهرت مفاجاة لدى الاستعلام الأمني عن صاحب المبادرة انه مطلوب لسداد قروض بنكية وعجز عن تسديدها وهو ما دعا البنوك الى اتخاذ إجراءات قانونية بحقه .



وذكر المصدر ان عددا من المواطنين سارعوا إلى الغاء التوكيلات التي سبق أن حرروها خشية استغلالها من قبل صاحب المبادرة.