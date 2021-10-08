دارين العلي



قالت مصادر علمية مطلعة ان الاعتماد شبه الكلي محليا على استيراد ما يقرب من 95% من الاحتياجات الغذائية للسكان يفرض التوجه نحو مشاريع مستدامة ضمن "رؤية كويت جديدة"، ومنها مشروع المزرعة الاقتصادية المستدامة باستخدام أحدث التقنيات.



ووفق المصادر، فقد جاء في تقرير أعدته الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتقييم الاستهلاك والإنتاج المستدامين 2021 أن هذا المشروع يقدم حلولا لتعزيز الأمن الغذائي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، خاصة فيما يتعلق بالزراعة المحمية وتربية الأحياء المائية واستخدام مصادر الطاقة المتجددة ومياه الصرف الصحي المعالجة في مختلف المرافق والمنشآت لتحديد نماذج إنتاج السلع الغذائية المختلفة للإنتاج الزراعي والتي تم تطويرها بشكل اساسي في معهد الأبحاث العلمية.



وقد جاء في التقرير ان المشروع الذي من المتوقع انجازه عام 2025 تبلغ تكلفته 3 ملايين و500 ألف دينار ويتضمن بناء 3 وحدات محمية بألواح شمسية على مساحة 6090 مترا مربعا، وإنشاء 6 أحواض لأغراض الاستزراع المائي المستدام باستخدام الألواح الشمسية وبناء وحدة إعادة تدوير باستخدام المخلفات الزراعية.



ويضم المشروع أيضا تصميم وبناء مزرعة نموذجية للإنتاج الزراعي الاقتصادي المستدام باستخدام التكنولوجيا الحديثة لمختلف أنواع الطاقة المتجددة والبديلة والمياه المعالجة والآفات المتكاملة واستخدام المواد الخام لصناعة العلف.