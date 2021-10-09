يتوجه العراقيون يوم غد الأحد، إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الخامسة في مرحلة مابعد الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003 .

وقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في خطاب متلفز: "إننا أمام فرصة تاريخية كبيرة يجب ألا تضيع، لانتخاب مجلس النواب من شخصيات ذات كفاءة وطنية، لا تشوبها شوائب الفساد، وتتحمل مسؤولية الإصلاح الشامل خلال المرحلة المقبلة" .

وبحسب إحصائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، فإن العدد الكلي للناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة يبلغ 24 مليوناً و907 آلاف و679 ناخبا في جميع المدن العراقية بما فيها مدن إقليم كردستان.

وأوضحت الإحصائية أن عدد المتنافسين في الانتخابات المقبلة يبلغ 3249 مرشحا موزعين بواقع 2298 من الرجال و951 من النساء يتنافسون على مقاعد البرلمان العراقي الجديد البالغ 329 مقعدا.

وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 83 دائرة انتخابية في عموم البلاد تضم 8273 مركز اقتراع موزعة على 55 ألفا و41 محطة انتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم .

ويتوزع المتنافسون على مقاعد البرلمان العراقي المقبل على 789 مرشحا مستقلا و1501 مرشح في قوائم الأحزاب و959 مرشحا في التحالفات المتنافسة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات أن المراكز الانتخابية ستفتح أبوابها في الساعة السابعة من صباح غد لاستقبال الناخبين وتستمر العملية الانتخابية لغاية السادسة مساء حيث تغلق مراكز الاقتراع إلكترونيا ولا مجال لإجراء أي تمديد لوقتها .

وأوكلت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات لأكثر من 250 ألفا من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية مهمة تأمين المراكز الانتخابية على شكل أطواق أمنية معززة بإجراءات أمنية إضافية من خلال إحاطة المراكز الانتخابية بالاسلاك الشائكة وتحديد حركة الناخبين في ممرات آمنة باتجاه المراكز الانتخابية .

وجرى تكليف قيادة القوة الجوية وطيران الجيش بالتحليق في سماء بغداد والمحافظات في مهام استطلاعية لدعم الخطة الأمنية، فضلا عن إجراء التفتيش الشخصى للناخب وإلزامه بارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا.