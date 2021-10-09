توفي أبو الحسن بني صدر، أول رئيس للجمهورية في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية، عن عمر يناهز 88 عاما في فرنسا حيث يقيم منذ عقود، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) اليوم السبت.

وقالت الوكالة إن "بني صدر توفي السبت في مستشفى سالبتريير" في باريس بعد معاناة "طويلة" مع المرض.

انتخب بني صدر الذي كان يعد ضمن الحلقة القريبة من قائد الثورة الإسلامية الإمام روح الله الخميني، كأول رئيس للجمهورية الإسلامية في يناير 1980، لكن تمت تنحيته من المنصب بعد نحو 17 شهرا فقط، ولجأ الى فرنسا منذ ذلك الحين.

وكان بني صدر يخضع لعلاج دوري في أحد مستشفيات فرساي قرب باريس منذ مايو 1984، بعدما أقام في مدينتي أوفير-سور-واز وكاشان القريبتين من العاصمة الفرنسية.