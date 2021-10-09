أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم السبت، أن بلاده ستبقى "بكل قوة إلى جانب سورية مثلما وقفت إلى جانبها خلال مواجهتها الحرب الإرهابية ضد سورية".

وعبر عبد اللهيان ، في تصريح تصريح للصحافيين لدى وصوله مطار دمشق الدولي اليوم وأوردته الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) ، عن اهتمام بلاده بعلاقاتها الاستراتيجية مع سورية.

بدوره وصف وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق بالمهمة وقال: "سورية تدعم الجهد الذي تقوم به القيادة الإيرانية فيما يتعلق بالملف النووي".

وأضاف :"ندين بشكل قوي كل الممارسات الأمريكية التي تسعى إلى التلاعب بهذا الملف وملفات أخرى في المنطقة".

ووصل عبد اللهيان والوفد المرافق له إلى دمشق صباح اليوم وكان في استقباله في مطار دمشق الدولي الوزير المقداد.

وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية للوزير الإيراني إلى سورية حيث زار دمشق في 29 اغسطس الماضي بعد أيام من تسلمه منصبه وزيرا للخارجية في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي .