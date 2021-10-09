عبدالعزيز الفضلي

وافق مجلس الخدمة المدنية على طلب وزير التربية د.علي المضف، في الاستعانة بخبرات رئيس مجلس ادارة جمعية المعلمين الكويتية السابق مطيع العجمي، وتعيينه مستشاراً للوزير المضف

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الأنباء"، انه من المتوقع ان يباشر العجمي عمله الجديد خلال الاسبوع الجاري، لافتةً الى انه يعد مكسب وهو من اهل الميدان ولديه خبرة طويلة ودراية بالعملية التعليمية .

واوضحت المصادر ان اختيار العجمي تعتبر خطوة موفقة للوزير المضف والذي سيساهم بخبرته المتميزة في الارتقاء بالمنظومة التربوية ناهيك عن العلاقات الطيبة التي يتمتع بها العجمي مع القيادات التربوية العليا والوسطى واهل الميدان في الادارات المدرسية بشكل عام .