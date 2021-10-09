السند: مواعيد تقديم هذه الجرعة ستكون بحسب أولوية فئات ذوي الاختطار ووفق الكميات المتاحة

على أن يكون قد مضى 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح ذاته

نهدف لتوفير أفضل سبل الحماية ضد مرض كورونا وضمان عودة آمنة مستقرة للحياة الطبيعية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة اد.عبدالله السند، عن فتح باب التسجيل لتلقي الجرعة المنشطة (الجرعة الثالثة) من لقاح كوفيد -19 للفئات العمرية 18 سنة وما فوق.

وأوضح السند أن مواعيد تقديم هذه الجرعة ستكون بحسب أولوية فئات ذوي الاختطار، ووفق الكميات المتاحة من اللقاحات، على أن يكون قد مضى فترة تزيد على ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح ذاته، مؤكدا حرص الوزارة لتوفير أفضل سبل الحماية ضد مرض كوفيد-19 وضمان عودة آمنة مستقرة للحياة الطبيعية. متمنيا للجميع موفور الصحة والسلامة.



يذكر أن وزارة الصحة قد دشنت حملة تقديم هذه الجرعة المنشطة من لقاح كوفيد-19 (الجرعة الثالثة) بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، شرط مضي مدة 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية لـ 3 فئات شملت من تزيد أعمارهم على 60 عاما، ومن الفئات الأكثر عرضة للإصابة "العاملين في المجال الصحي" ، وفئة ذوي أمراض نقص المناعة.