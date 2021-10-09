أسامة أبو السعود

طالب رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي، وزير التربية د. علي المضف، بسرعة اتخاذ القرار اللازم وحسم ملف تعيين الوظائف القيادية والاشرافية في الوزارة، مؤكدا ان معظمها لا يزال بالانابة وخاصة مدراء المناطق التعليمية في مخالفة واضحة لقرارات ديوان الخدمه المدنيه منذ سنوات .

وقال العازمي في تصريح صحفي انه ومع الاسف انطلق العام الدراسي ولم تعالج الكثير من المشاكل التي تعاني منها الوزارة ، ولم يتم حسم الملفات العالقة وخاصة الوظائف الاشرافية وفشل بعض القيادات في الادارات التعليمية .

واوضح العازمي ان النقابة قامت بدورها خلال الفترة الماضية وكشفت بعض القصور والتجاوزات في المناطق التعليمية لكن الواضح ان بعض قيادي الوزاره لا يريدون ان يعالجوا الاخطاء او إنهاء التجاوزات .

وشدد على ان بعض قيادات الوزارة تتعامل بمزاجية ودون اي ضوابط قانونية حيث تم اسرع اعلان لتعيين مدير الشؤون التعليمية في منطقة مبارك الكبير وانتهى الاعلان دون اي ادارة اخرى وكأن الوزارة اكملت جميع الشواغر القيادية والوظائف الاشرافية بها بهذا التعيين فقط .

كما بين ان مدير التنسيق بالانابة في الوزارة مستمر في منصبه منذ عدة سنوات دون تعيين اي مدير بالاصالة مشيرا الى ان الوزارة نشرت اعلان لتعيين مدير التنسيق ولم تتم المقابلات حتي اليوم ، و يتسائل الكثير من المتقدمين هل هناك نية للتعيين ام يظل الموضوع مجرد اعلان فقط ؟!.

واكد العازمي ان النقابة رصدت كافة المشاكل وحاولت الجلوس على طاولة الحوار الا ان البعض لا يريد ان يسمع ما قد يكشف له الحقيقه ، فهل يعلم الوزير او وكيل الوزاره حجم الفشل مع بداية العام الدراسي ، فبعض المدارس لا يوجد فيها مدراء ومديرات ولم يتم استغلال اجازة الصيف لاختيار الكفاءات لقيادة المدارس .

ولفت العازمي الى ذلك يكشف بشكل واضح ان قيادات الوزارة لم يكن لديها خطة واضحة واحصائيات دقيقة للعاملين في المدارس من مديرات ومدراء رغم انه هناك مدراء تم اختبارهم ولم يتم مقابلتهم حتى الان .

وتساءل العازمي قائلا " هل يعلم وزير التربية ما هو سبب كثرة تنقلات المعلمين والمعلمات في كل عام دراسي رغم ان لدى الوزارة ادارة تنسيق ، و هل يعلم وزير التربية مدى ضغط العمل علي الاداريين في الوزارة والمناطق التعليميه وهل يعلم ماهي الاسباب ؟!!

وختم العازمي تصريحاته بمطالبة وزير التربية بالقيام بزيارات مفاجئة للمناطق التعليمية والمدارس ليرى بعينه الوضع على الطبيعة، ويرى حجم التسيب ويصحح الاخطاء الواضحة التي تعانى منها الوزارة ان اراد الاصلاح بشكل حاسم .