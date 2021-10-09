حالتا وفاة وأخرى نقلت للعلاج بالجناح بعد استقرار حالتها

إلحاقا للبيان الأولي الخاص بحادث غرق 10 أشخاص في شاطئ أحد الفنادق بمنطقة البدع الذي وقع مساء يوم أمس الجمعة، ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بأن جهود رجال الإطفاء والانقاذ البحري مازالت مستمرة بعملية البحث والتمشيط عن المفقود الأخير منذ يوم أمس.



وأوضحت الإدارة أن تفاصيل الحادث بدأت عندما تلقت غرفة عمليات الإطفاء بلاغ مفاده تعرض 10 أشخاص وافدين من احدى الجنسيات الآسيوية للغرق عندما كانوا يمارسون هواية السباحة، وعلى اثره تم توجيه فرق الانقاذ من مركز السالمية للإطفاء والانقاذ البحري وعند الوصول للموقع تبين وجود 8 أشخاص على الشاطئ وهناك 3 حالات تعاني من الغرق منهم حالتان حرجة، وتبين لاحقا أن من انقذهم زملاؤهم وقد توفيت احدهما عند وصولها للمستشفى.



وأضافت الادارة أن رجال الانقاذ باشروا بعملية البحث عن المفقودين وعثروا على احدهما وتم تسليمه للطوارئ الطبية التي نقلته للمستشفى واعلنت وفاته، أما بخصوص الحالتين اللتان يتلقيان العلاج في المستشفى أودعت احدهما الجناح بعد استقرار حالتها الصحية والثانية خرجت من المستشفى بعد تماثلها للشفاء.



فيما مازالت عمليات البحث والتمشيط مستمرة على أمل العثور على المفقود الأخير.