أعلن الاتحاد السعودي للشطرنج عن تنظيم بطولة حائل للشطرنج السريع للرجال والسيدات في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية بحائل خلال الفترة من 12 إلى 15 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وتواصل اللجنة المنظمة لبطولة حائل للشطرنج استعداداتها اليومية للبطولة التي ستقام وفق النظام السويسري من 7 جولات لبطولة السيدات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين و7 جولات لبطولة الرجال التي ستقام يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث تعكف اللجنة على إنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق المسابقة.

وكشف اتحاد الشطرنج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي "تويتر"، عن وصول عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة لـ 100 لاعب ولاعبة تم تسجيلهم في الأيام الأولى التي تم فيها الإعلان عن البطولة، ويسعى الاتحاد من خلال تنظيم البطولات الدولية إلى الاستعداد الأمثل لتنظيم مختلف البطولات العالمية والإقليمية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وتعتبر بطولة حائل نسخة استعدادية لسلسلة البطولات الدولية والوطنية التي ينوي الاتحاد تنظيمها بداية من عام 2022، بحثا عن الفائدة للاعبين واللاعبات من خلال استمرارية البطولات وزيادة فرص الاحتكاك مع لاعبين دوليين من ذوي الخبرات لرفع المستوى الفني، إضافة لتحقيق نشر اللعبة بين كافة شرائح المجتمع.