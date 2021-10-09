كانت نيكولي أوليفيرا تمد ذراعيها نحو السماء لتحاول التقاط النجوم وهي تمشي خطواتها الأولى، ولم تلبث هذه الفتاة البرازيلية الصغيرة، وهي بعدُ في الثامنة، أن أصبحت خبيرة فلك بارعة تصطاد الكويكبات.

على جدران غرفتها في فورتاليزا (شمال شرق البرازيل)، لا صور لنجوم الموسيقى، بل خريطة كبيرة للنظام الشمسي. وعلى أحد الرفوف، تبدو دمية شقراء ضائعة إلى حدّ بين الصواريخ المصغرة وشخصيات حرب النجوم.

لكن الحقل الذي تصطاد فيه هو عبارة عن جهاز كمبيوتر مزود شاشتين كبيرتين موضوع قرب سريرها. ومن خلالهما، تراقب الفتاة التي تُسمى تحبباً "نيكولينيا" صور السماء التي يرسلها برنامج "صيادو الكويكبات".

ويهدف هذا المشروع إلى تعريف الشباب بالعلوم من خلال إشراكهم بشكل مباشر في الاكتشافات، وهو ثمرة شراكة بين وزارة العلوم البرازيلية ومنظمة التعاون الدولي للبحوث الفلكية التابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وتقول الصغيرة ذات الشعر البني الداكن الطويل لوكالة فرانس برس بفخر "لقد وجدت 18 حتى الآن!".