يفتتح معرض "فضاءات" التشكيلي بمدينة جدة السعودية غدا الأحد ، ويحتوي على 20 لوحة كبيرة الحجم، جرى استلهامها من فضاء البيئة المحيطة.

ويستمر المعرض، الذي يضم أعمال الثنائي السعودي سعيد محمد العلاوي، وفائز عواض الحارثي أبوهريس، لمدة أسبوع .

وقال الفنان التشكيلي سعيد محمد العلاوي، في تصريحات هاتفية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أعمال الفنان فائز عواض الحارثي أبوهريس، تحاكي الطبيعة باللونين الأسود والأبيض، وذلك من خلال رؤية جديدة يدرك من خلالها كيف يعالج اللونين الأبيض والأسود كلونين متضادين.

وحول أعماله التي يشارك بها في المعرض، أشار العلاوي إلى أنه يهتم كثيراً في الأعمال المعروضة، بـ "خصوصية دأب على معالجتها كقضية تؤرقه كثيراً مما جعله يقدم في أكثر من معرض شخصي سمات الأمكنة وما تحمله من دلالات وإشارات ورموز هندسية يوزعها في فضاءات اللوحة مجسدا تلك الأبنية".