استأنف الفنان المصري محمد عز، تصوير أحداث فيلمه الجديد "آخر نيزك"، المقرر طرحه بدور العرض في موسم رأس السنة الجديدة.

وقال عز - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه استأنف اليوم تصوير أحداث فيلمه الجديد "آخر نيزك" بمشاركة الفنانة منة فضالي وعدد من أبطال العمل، مضيفًا أن الفيلم يعد التجربة الأولى في الشرق الأوسط لصناعة عمل سينمائي يعرض على شاشات ثلاثية الأبعاد، وينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي.

وتابع أن الفيلم يتحدث عن نهاية العالم ويعتمد على مجموعة من الجرافيك والتأثيرات، وتدور قصته حول قضية التطور التكنولوجي وتواجد الروبوتات وصراعها مع البشرية.

يذكر أن فيلم "آخر نيزك" يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم محمد عز، حمزة العيلي، أحمد عبد الله محمود، محسن منصور، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، نرمين شوقي، اللبناني جاد أبو علي، التونسي نجيب بالحسن، ومن إخراج ميدا.