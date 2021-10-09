كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن أن ما يقرب من ربع البالغين في الولايات المتحدة أبلغوا عن معاناتهم من التهاب المفاصل.

وأظهر المسح، الذى أجرته الدكتورة كريستينا أ.ثيس، الأستاذ في "مركز السيطرة على الأمراض"، فى أتلانتا، حيث حللوا بيانات مسح مقابلة الصحة الوطنية المجمعة من 2016 إلى 2018 لتحديث تقديرات الإنتشار الوطنية للحد من نشاط التهاب المفاصل (AAAL) بين البالغين في الولايات المتحدة، وجد الباحثون أن التهاب المفاصل تم الإبلاغ عنه من قبل ما يقدر بـ 58.5 مليون بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا أو أكبر (23.7%)، بينما تم الإبلاغ عن التهاب المفاصل بنسبة 25.7 مليون (10.4 بالمائة بشكل عام؛ 43.9% بين المصابين بالتهاب المفاصل).

وكان لدى البالغين الذين يعانون من قيود جسدية، وقلة الفرص الاقتصادية ، وضعف الصحة العامة أعلى معدل انتشار لكل من التهاب المفاصل (AAAL).. المجموعات التي أفاد نصفها أو أكثر عن إصابتها بالتهاب المفاصل شملت المستجيبين، الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا وما فوق (50.4%)، والبالغين غير القادرين على العمل أو المعاقين (52.3%)، والبالغين ذوي التقييم الذاتي العادل/الضعيف (51.2 بالمائة)، والمشتركين.

وأكد الباحثون أنه نظرًا لأنه من المتوقع أن تدعم شيخوخة السكان والعوامل الأخرى المساهمة (مثل السمنة) هذه الاتجاهات، تواجه أنظمة الصحة العامة والطبية وأنظمة الخدمات العليا وغيرها تحديات كبيرة في تلبية احتياجات البالغين المصابين بالتهاب المفاصل، والذين يمثلون بالفعل ربعهم تقريبًا من البالغين الأمريكيين.