قررت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم السبت، السماح بحضور الجماهير من سن 12 عاما فما فوق بالمدرجات المفتوحة أمام المشجعين بنسبة حضور 80% من السعة المتاحة في كل استاد، وذلك في مباريات مسابقات الدوري الإماراتي للمحترفين "أدنوك" وكأس الرابطة وكأس السوبر للموسم الرياضي 2021-2022.

وأشارت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أن الإجراءات السابقة كانت تمنح الفئة العمرية المشمولة من 16 عاما فما فوق، موضحة أن الحضور سيكون متاحا لمن تلقى الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة، أو من لم يُكمل 6 شهور من حصوله على الجرعة الثانية مع إبراز نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ المباراة.