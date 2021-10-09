جرفت أنهار من الحمم البركانية مباني بالقرب من البركان الثائر على جزيرة لا بالما الإسبانية اليوم السبت، واشتدت مأساة مشهد الحمم الحمراء الملتهبة مع وميض البرق.

وقال شهود من رويترز إن الحمم أتت على أربعة مبان على الأقل في قرية كاييخون دو لا جاتا.

وبدأت ثورة بركان كومبري فييخا يوم 19 سبتمبر أيلول، ودمر البركان أكثر من 800 مبنى واضطر نحو 6000 نسمة لترك منازلهم بالجزيرة التي يقطنها حوالي 83 ألف نسمة، وهي إحدى جزر الكناري بالمحيط الأطلسي.

وشوهد وميض البرق قرب البركان الثائر في ساعة مبكرة اليوم السبت. ووجدت دراسة نشرتها دورية (رسائل بحوث الجيوفيزياء) عام 2016 أن البرق يمكن أن يحدث خلال ثوران البراكين لأن تصادم ذرات الرماد البركاني تنتج عنه شحنة كهربائية.

وجرفت الحمم أكثر من 370 فدانا من الأراضي الزراعية معظمها مزارع موز، وهو أحد المحاصيل الرئيسية على الجزيرة.

وقال متحدث باسم مؤسسة إنير التي تتحكم في الملاحة بالأجواء الإسبانية إنه تم توجيه النصح لشركات الطيران التي تسيّر رحلات لجزر الكناري بتحميل قدر أكبر من الوقود تحسبا لاحتمال تغيير مسارها أو تأخرها في الهبوط بسبب الرماد.

وقالت شركة آينا التي تنظم المرور الجوي بإسبانيا إن مطار لا بالما مغلقا منذ يوم الخميس، لكن المطارات الأخرى بالأرخبيل لا تزال مفتوحة.