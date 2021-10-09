درس باحثون العينات القمرية التي جلبتها بعثة "تشانغ آه-5"، ووجدوا أن عمرها قد يكون حوالي 1.96 مليار سنة، ما يلقي ضوءا جديدا على تطور القمر، حسبما أفادت إدارة الفضاء الوطنية الصينية).

نُشر اليوم أول مقال بحثي حول العينات التي أحضرها المسبار (تشانغ آه-5)، بعنوان "عمر وتكوين صخور البازلت الحديثة على القمر وفقا لقياس عينات عاد بها تشانغ آه-5"، على الموقع الألكتروني لمجلة "العلم". كتب هذا المقال باحثون من معهد الجيولوجيا والأكاديمية الصينية للعلوم الجيولوجية، ومعاهد دولية أخرى.

يقول المقال إن المسبار الصيني "تشانغ آه-5 "هبط في منطقة محيط العواصف على سطح القمر، التي توجد بها تركيزات عالية من العناصر التي تولد الحرارة من خلال التحلل الإشعاعي طويل الأمد، ومن الممكن أن تكون قد شهدت نشاطا انصهاريا طويل الأمد على الجانب القريب من القمر.

وتشير البيانات المدارية إلى أن الحمم البازلتية في منطقة محيط العواصف هي أحدث الوحدات البركانية على سطح القمر. وقد جمع مسبار "تشانغ آه-5" عينات من هذه الحمم البازلتية القمرية وأحضرها إلى الأرض.

قالت إدارة الفضاء الوطنية إن هذه الدراسة تثبت أن القمر شهدا نشاطا انصهاريا منذ 1.96 مليار سنة، ما يقدم دلائل رئيسية تساعد في دراسة تطور القمر.