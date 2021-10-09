تنطلق يوم /الإثنين/ المقبل فعاليات المؤتمر العربي السابع للفلك والجيوفيزياء بمقر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان والذي يستمر لمدة أربعة أيام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الدول العربية.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد ،في تصريح له ، إن المؤتمر سيناقش نحو 200 بحث من مصر وأكثر من ثلاثين دولة من الدول العربية والأجنبية لبحث المستجدات العلمية في مجالات الفلك، أبحاث الفضاء، الجيوفيزياء التطبيقية والبيئية والزلازل.

وأضاف أنه سيتم على هامش المؤتمر عقد عدد من ورش العمل والتي سوف تناقش موضوعات الطاقة المتجددة ، التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديناميكية البحيرات الصناعية البحث عن المواقع الفلكية المحتملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتلسكوب البصري المصري الكبير.

وأوضح أنه سيتم كذلك على هامش فعاليات المؤتمر عقد الاجتماع الثاني للمنسقين الوطنيين لمبادرة الحد من المخاطر والتي تعد واحدة من أهم محاور مبادرة الحزام والطريق، بحضور ومشاركة إدارة الزلازل المركزية بدولة الصين.

يشارك في المؤتمر نخبة من المسئولين والمتخصصين ولفيف من ممثلي الوزارات المعنية بتخصصات ومجالات المعهد وسفراء الدول المشاركة، و رؤساء الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية والأساتذة المتخصصين من تلك الجهات.