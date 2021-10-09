منذ مئة عام، تروّج "فوغ باريس" للأناقة الباريسية وتطلق الصيحات خصوصا بعد الانعتاق من ثقل الأعراف في الستينات، غير أن النسخة الفرنسية من مرجع الموضة تحتفي بمئويتها الأولى من دون رئيسة تحرير وتحت سطوة أميركية متزايدة.

وبالرغم من المعرض الكبير المقام في هذه المناسبة في قصر غالييرا وهو متحف الموضة العريق في باريس، لم يحلّ أحد محلّ إيمانويل ألت التي صرفت من مهامها بعد عشر سنوات على رأس "فوغ باريس".

وفي مسعى إلى خفض التكاليف، وضع مسؤولو "كوندي ناست إنترناشونال"، المجموعة القابضة التي تتولّى تحرير المجلّة، النسخة الفرنسية تحت الإدارة المباشرة لآنا وينتور، رئيسة تحرير "فوغ" بطبعتها الأميركية، تماما كما حصل في البرازيل أو الهند أو إسبانيا.

وأقرّت سيلفي ليكالييه، القيّمة على معرض "فوغ باريس 1920-2020" الذي أرجئ سنة بسبب الجائحة "لم نكن نتصوّر بتاتا أن الأمر سينتهي بهذا الشكل عندما بدأنا بالعمل" على هذه الفعاليات.

كما هو الحال في أوساط الصحافة المطبوعة، تواجه "فوغ" تراجعا في المبيعات والعائدات الإعلانية في العصر الرقمي.

وفي عالم يمكن لآخر صيحات الموضة أن تجوب فيه الكوكب بكبسة زرّ، بات من الصعب على مجلّة شهرية أن تتفرّد بإطلاق الصيحات.

وقد أحدثت شبكات التواصل الاجتماعي "زوبعة" عصفت بـ "فوغ"، على ما قال الخبير لإعلامي دوغلاس ماكايب من مجموعة الدراسة "إندرس أناليسيس" في تصريحات لوكالة فرانس برس.

وهو كشف "في السنوات الثمانين الأولى، كانت السوق بين أيدي فوغ وحدها التي تحولت مرجعا في مجال الموضة. لكن اليوم مع انتشار الإنترنت، تعدّدت سبل الحصول على المعلومات... وبات الجميع يزعزع أسس فوغ".

وأوضح "ليس من المستعبد أن تستمرّ لمئة عام بعد، لكنها ستكون بحجم مختلف".

وتدرّ النسخة المطبوعة الجزء الأكبر من رقم الأعمال وما انفكّت مبيعات "فوغ باريس" تتراجع، من 98345 سنة 2017 إلى 81962 سنة 2020، بحسب موقع البيانات "ايه سي بي ام".