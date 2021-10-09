قرر الاتحاد الدولي للتزلج تحديد مدة الرئيس وأعضاء المجلس في اجتماع استثنائي للجمعية العمومية (كونجرس) عبر الانترنت.

ولم يعط الاتحاد الالدولي للتزلج تفاصيل عن المدة التي يمكن أن يبقى فيها رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس في مناصبهم بداية من الفترة الحالية.

وفي السابق، ترأس السويسري مارك هولدير الاتحاد لمدة 46 عاما فيما قضى خليفته جيان فرانكو كاسبر 23 عاما.

وكان تحديد مدة المجلس جزء من تغييرات قانون الاتحاد الدولي التي تمت الموافقة عليها في الكونجرس بأغلبية الأصوات 103 / 3، بالإضافة لأشياء أخرى من بينها المزيد من المساواة بين الجنسين في المجلس والمزيد من المشاركة في الاستدامة.

وتحدث بيتر إيلياش، الذي تولى رئاسة الاتحاد الدولي خلفا لكاسبر في حزيران/يونيو، عن "إنجاز مهم" وأضاف أنه مع القوانين المعدلة " لدينا إطار عمل لتنفيذ رؤيتنا وأهدافنا بشكل مؤثر وهادف".

في الوقت نفسه، رفض الكونجرس تغيير اسم الاتحاد إلى الاتحاد الدولي للتزلج والتزحلق على الجليد؛ لأن الأغلبية الموافقة على تغيير اسم الاتحاد الحالي، والتي بلغت 66 صوتا مقابل رفض 49 صوتا لم تصل إلى أغلبية الثلثين المطلوبة.