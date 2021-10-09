أعلنت منظمة الصحة العالمية، الليلة الماضية أنه تم تسجيل حالة جديدة لفيروس إيبولا القاتل، في إقليم "نورث كيفو" بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتم اكتشاف الحالة الجديدة، لدى طفل صغير، توفي، يوم الأربعاء الماضي، بعد أن ظهرت عليه أعراض، شبيهة بالإيبولا، قبل ذلك بوقت قصير. وهذه أول حالة مؤكدة للإيبولا، منذ الإعلان بشكل رسمي عن تفش أخير في إقليم "نورث كيفو" في أيار/مايو الماضي.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشؤون إفريقيا، ماتشيديسو مويتي إن المنظمة تدعم السلطات الكونغولية في التحقيق بشأن الحالة الجديدة.

وحدثت حالة الإصابة بالقرب من بلدة "بيني" وهي مركز تجاري، لديه علاقات وثيقة مع رواندا وأوغندا المجاورتين. وذكرت المنظمة أن بلدة "بيني" شهدت إصابات بالإيبولا، من قبل، كان آخرها، تفش للمرض استمر فترة طويلة بين عامي 2018 و.2020

وخلال التفشي الذي استمر عامين، تم اكتشاف حوالي 3500 حالة إصابة ، توفي منها 2299 شخصا. وليس من غير المعتاد أن تحدث حالات متفرقة، في أعقاب تفش واسع، لكن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت تلك الحالة لها صلة بالحالات الجماعية السابقة أم لا.

يشار إلى أن الإصابة بالإيبولا عادة ما تؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة ونزيف داخلي وغالبا الوفاة. وفي عامي 2014 و2015، حدث أكبر تفش للمرض في غرب إفريقيا وأسفر عن أكثر من 11 ألف حالة وفاة.