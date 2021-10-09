أعلنت وزارة السياحة والفنون والثقافة الماليزية استعدادها لاستقبال السياح الأجانب من جديد، بمن فيهم القادمون من الشرق الأوسط، في بيئة آمنة من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتزامها بضمان وصول السياح إلى البلاد بمجرد إعادة فتح الحدود الدولية.

وقالت وزيرة السياحة والفنون والثقافة الماليزية نانسي شكري - في بيان أوردته وكالة /برناما/ الماليزية، "إن السياح من الشرق الأوسط يحتلون المراكز الخمسة الأولى؛ من حيث نصيب الفرد من الإنفاق، إلى جانب تسجيل متوسط إقامة أطول في البلاد مقارنة بالسياح من الأسواق الأخرى".

وعلى صعيد أخر، وافقت وزارة الصحة الماليزية، على استخدام جرعة منشطة ثالثة من لقاح "فايزر" للوقاية من الفيروس التاجي.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله - في تصريح أوردته وكالة /برناما/ الماليزية - إن اجتماع هيئة مكافحة المخدرات أعلن اليوم إتاحة الجرعة المنشطة لمن أكملوا ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح "فايزر" للفئة العمرية البالغة 18 عاما.