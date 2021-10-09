تفتح "تيسلا" مصنعها الضخم في برلين للجمهور السبت في مراسم تكتسي طابعا احتفاليا، بالرغم من أن الشركة لم تحصل بعد على رخصة بناء ومن معارضة بعض سكان المنطقة للمشروع.

وتشمل الفعاليات حفلا للموسيقى الإلكترونية وألعابا وأكشاك طعام نباتي خلال يوم تريده المجموعة الأميركية أن يكون على صورة برلين، عاصمة السهر الأوروبية.

ومن المرتقب حضور آلاف الأشخاص للتجوّل في أروقة ما سيكون أوّل مصنع أوروبي لـ "تيسلا" بدأ تشييده قبل سنتين. ومن المتوقّع أيضا حضور مدير الشركة الشهير إيلون ماسك.

وغرّد الأخير "حفل المصنع الضخم في برلين يقام اليوم".

ووجّهت كلّ الدعوات إلى هذا الحدث بناء على التسجّل فيه عبر الإنترنت وحُرم كثيرون منها من كثرة الطلبات.

وانطلقت الفعاليات عند العاشرة صباحا (الثامنة بتوقيت غرينيتش) ونُقل المدعوون بحافلات إلى الموقع، مشكلين طوابير انتظار طويلة أمام المصنع.

وقال دومينيك، وهو مهندس في الخامسة والعشرين من العمر يسكن في المنطقة "أريد إلقاء نظرة (على المعمل). فتيسلا شركة رائدة في صناعة السيارات وابتكارية جدّا".