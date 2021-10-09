أظهرت بيانات حكومية أن مبيعات الوقود في بريطانيا خلال ذروة أزمة إمدادات الوقود في البلاد قبل نحو أسبوعين بلغت أكثر من ضعف المعدلات الطبيعية.

وبحسب البيانات الحكومية فإن مبيعات الوقود يوم 24 أيلول/سبتمبر الماضي بلغت حوالي 36 ألف لتر لكل محطة تموين، مقابل حوالي 18 ألف لتر يوميا لكل محطة قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن نقص إمدادات الوقود في المحطات نتيجة النقص في عدد سائقي شاحنات النقل دفع أصحاب السيارات في بريطانيا خلال النصف الثاني من الشهر الماضي إلى الشراء المحموم للوقود وهو ما أدى إلى إفراغ حوالي 85% من المحطات وتوقفها عن العمل.

وبحلول 3 تشرين أول/أكتوبر الحالي بدأت أزمة الوقود في بريطانيا تتراجح، مع اللجوء إلى عناصر الجيش لقيادة عشرات الشاحنات لتوزيع الوقود على المحطات.

ورغم ذلك تشير بيانات وزارة الأعمال والطاقة والتخطيط الصناعي إلى أن كميات المخزون من الوقود لدى المحطات مازالت أقل من الطبيعي.