أعلنت الحكومة البريطانية تدشين حملة لتطعيم 35 مليون شخص باللقاح المضاد للإنفلونزا، وذلك في ظل تزايد المخاوف من تزايد الإصابات بالإنفلونزا الموسمية بعد تراجع مستويات المناعة نتيجة أشهر من الإغلاق لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-).

وذكرت وزارة الصحة البريطانية في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الحملة هي أضخم برنامح تطعيم ضد الإنفلونزا في تاريخ المملكة المتحدة.

كانت وزارة الصحة قد أطلقت حملة لتسليط الضوء على التأثير الذي يمكن أن يحدث نتيجة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ولقاح الإنفلونزا في نفس التوقيت ، وتشجيع الأشخاص المؤهلين للحصول على لقاح الإنفلونزا والجرعات المعززة من لقاح فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيساعد جزئيا في تخفيف الضغط على أنظمة هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وتشير بلومبرج إلى وجود مخاوف من أن ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا خلال الأشهر القليلة المقبلة قد يصاحبه عودة ظهور للإنفلونزا.

وقد يؤدي الطقس البارد وقصر النهار إلى تحفيز انتقال العدوى بالإنفلونزا بسبب زيادة التواصل الاجتماعي في الأماكن المغلقة حيث تكون التهوية قليلة .

وتقول جيني هاريز، الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في بريطانيا: "إننا نواجه شتاء مليئا بالتحديات ، ولكن يمكننا جميعا مساعدة أنفسنا ومن حولنا".

وأضافت "إن التطعيم ضد كلا الفيروسين لن يساعد فقط في حمايتنا وحمايتنا وأحبائنا ، ولكنه سيساعد أيضا على حماية هيئة الخدمات الصحية الوطنية من الضغط المحتمل".

وبدأت بريطانيا الشهر الماضي في تقديم الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا وغيرهم من الفئات الضعيفة.