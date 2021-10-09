وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالا الى وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس جاء كالتالي:



بالإشارة إلى كتابكم رقم (ع ب/و ن/00178/2021) المؤرخ 18 أغسطس 2021، حيث لم يتطرق إلى القرار الصادر في كتاب مؤسسة البترول الكويتية في تاريخ 7 أغسطس 2012 بشأن شروط وضوابط منح (الدرجة 17) لحاملي الشهادات الجامعية الذين على الدرجة (16) والذي ترتبت عليه حقوق مكتسبة للعاملين الذين رقوا باحتساب خبراتهم السابقة خارج القطاع النفطي كاملة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ جاء كتاب المؤسسة المؤرخ في تاريخ 22 سبتمبر 2019 مناقضا للكتاب المذكور في مقدمة السؤال، حيث إن الآخر يحتسب الخبرة كاملة خارج القطاع النفطي بينما الأول يحتسب الخبرات فقط بما يجاوز سنوات الخبرة العملية المطلوبة لشغل الوظيفة التي عين فيها، فهل طبق القرار الذي جاء في الكتاب الأول بأثر رجعي على المعينين من ذوي الخبرة من خارج القطاع النفطي قبل صدور القرار في عام 2019؟ وإذا كانت الإجابة الإيجاب فما المبرر القانوني لذلك؟



2 ـ كشف بعدد الموظفين الكويتيين من ذوي الخبرة ممن عينوا من خارج القطاع النفطي واحتسبت خبراتهم (من خارج القطاع) كاملة في الترقية من الدرجتين 16و17 وفقا لأحكام القرار المذكور في مقدمة السؤال منذ صدور القرار في عام 2012 وحتى عام 2019.



3 ـ صورة ضوئية من جميع القرارات الصادرة من المؤسسة المتعلقة باحتساب خبرات الموظفين الكويتيين من ذوي الخبرة الذين عينوا من خارج القطاع النفطي منذ عام 2012 حتى تاريخ صدور هذا الكتاب.