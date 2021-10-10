مصطفى صالح

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة، وذلك برقم (34-2021/2022)، بشأن تصميم وتطوير خدمات الموقع الإلكتروني والبرامج الذكية للجهاز المركزي للمناقصات العامة، طبقا للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقصر السيف، بوابة رقم 4 في مواعيد العمل الرسمية.



وأوضح إعلان مجلس الوزراء، المنشور اليوم في عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، أن موعد طرح الممارسة سيكون بداية من اليوم (الأحد) 10 أكتوبر 2021، فيما سيكون موعد إقفال الممارسة يوم الاثنين 1 نوفمبر 2021، الساعة 12 ظهرا بقصر السيف، وحدد المجلس سعر المشاركة بـ 75 دينارا غير مستردة.



وأوضح مجلس الوزراء أن العطاءات تسري لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فض المظاريف، وتبلغ الكفالة الأولية 2% من قيمة العطاء على أن تكون صالحة لمدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.



وأشار الى أن المستندات المطلوبة للحصول على كراسة الشروط، هي: شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سارية المفعول، وشاهدة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (رقم الجهة المدني) سارية المفعول، شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول، كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة.