

ما أبرز الأطعمة التي تعوق إنقاص الوزن؟



أدرجت خبيرة التغذية إيلينا كالين قائمة بالمنتجات التي تمنع عملية التخلص من الوزن الزائد. وفقا للخبيرة، فإن أكبر ضرر في عملية إنقاص الوزن هو الأطعمة التي تحتوي على نسبة وفيرة من الملح والجلوتامات أحادية الصوديوم والمواد الحافظة. يمكن أن تكون هذه حبوب الإفطار ومختلف البسكويت ورقائق البطاطس.



كما أوصت بتقليل استهلاك الخضار التي تعتبر مصدرا للسكر والنشا. من بينها الجزر وبعض أنواع الملفوف: الملفوف الأبيض والقرنبيط والملفوف والخوخ والمشمش.



بالإضافة إلى ذلك، وفقا للخبيرة، لا ينبغي إساءة تناول العدس والبقوليات، وكذلك الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز في التركيبة، وتثير انتفاخ البطن. كما توصي بالتركيز على الحبوب الكاملة.



وأضافت: «الحبوب الكاملة مفيدة لك، لكنها تحتوي على الكثير من الألياف التي تسهم في انتفاخ البطن. اشرب الكثير من الماء ودرب جسمك تدريجيا على الألياف والحبوب الكاملة». وأكدت كالين أن السوائل تساعد الطعام على التحرك عبر الجهاز الهضمي وتمنع الانتفاخ.