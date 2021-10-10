محمود عيسى



كشف تحليل صادر عن صندوق النقد الدولي أن صناعة الوقود الأحفوري العالمية تحصل على دعم قدره 11 مليون دولار في الدقيقة، حيث يقول الخبراء إن تريليونات الدولارات سنويا «تصب الزيت على نار»، في إشارة إلى أزمة التغير المناخي التي يئن العالم تحت وطأتها في الوقت الحاضر.



وتضمن التحليل، الذي نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن إنتاج وحرق الفحم والنفط والغاز تم دعمه بمقدار 5.9 تريليونات دولار في 2020، مع عدم قيام دولة واحدة بتسعير جميع أنواع الوقود لديها بما يكفي لتعكس إمداداتها الكاملة وتكاليفها البيئية، وقال الخبراء إن الدعم يعزز تفاقم أزمة المناخ، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تخفيضات سريعة في انبعاثات الكربون.



وقالت الصحيفة ان الدعوم التي تم الافصاح عنها والتي خفضت أسعار الوقود ساهمت بنحو 8% من الإجمالي، فيما ساهمت الإعفاءات الضريبية بنسبة 6% أخرى، وكانت أكبر العوامل هي الفشل في إلزام الملوثين بدفع ثمن الوفيات والإضرار الصحية الناجمين عن تلوث الهواء بنسبة 42% وموجات الحر والآثار الأخرى للتدفئة العالمية التي بلغت نسبتها 29%.



وقال محللو صندوق النقد الدولي إن تحديد أسعار الوقود الأحفوري التي تعكس تكلفتها الحقيقية من شأنه أن يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بأكثر من الثلث، وستكون هذه خطوة كبيرة نحو تحقيق هدف 1.5C المتفق عليه دوليا.

ويعتبر إبقاء هذا الهدف في متناول اليد من الأهداف الرئيسية لقمة المناخ COP26 للأمم المتحدة المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.



واعتبر باحثو صندوق النقد الدولي الاتفاق على قواعد لأسواق الكربون التي تتيح تسعيرا حقيقيا للتلوث، هدفا آخر من أهداف قمة المناخ المرتقبة، وقالوا ان الوقت الحاضر هو الوقت المناسب لإصلاح تسعير الوقود الأحفوري، لاسيما ان إنهاء الدعم له سيحول ايضا دون ما يقرب من مليون حالة وفاة سنويا بسبب الهواء الملوث وسيجمع تريليونات الدولارات للحكومات.



وفي سياق تعقيبه على هذا الموضوع، قال معد التقرير الرئيسي لصندوق النقد الدولي إيان باري «ستكون هناك فوائد هائلة من الإصلاح، وبالتالي فإن ثمة قدرا هائلا من المصالح على المحك.

صحيح ان بعض البلدان مترددة في رفع أسعار الطاقة لأنها تعتقد أن ذلك سيضر بالطبقة الفقيرة، لكن الضغط على أسعار الوقود الأحفوري هو طريقة غير فعالة للغاية لمساعدة هذه الطبقة، لأن معظم الفوائد تعود على الأسر الأكثر ثراء. وسيكون من الأفضل توجيه الموارد لمساعدة الفقراء والضعفاء بشكل مباشر».



وقال باري إنه في ضوء التزام 50 دولة بصافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن وأكثر من 60 مخططا لتسعير الكربون حول العالم، يمكن القول ان هناك بعض الدلائل المشجعة «لكننا ما زلنا نتناول الجوانب السطحية مع ان الطريق مازال أمامنا طويلا ومرهقا للغاية».



وكانت مجموعـــــة العشرين قد وافقت في عام 2009 على التخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري «غير الفعال»، كما حددت مجموعة الدول السبع، في عام 2016، عام 2025 موعدا نهائيا لتحقيق هذا الهدف، ولكن التقدم الذي تحقق كان ضئيلا.

فقد اظهر تقرير في يوليو أن دول مجموعة العشرين قد دعمت الوقود الأحفوري بتريليونات الدولارات منذ عام 2015، وهو العام الذي أبرمت فيه اتفاقية باريس للمناخ.



ووجد التقرير الشامل أن الأسعار كانت أدنى بنسبة 50% على الأقل من التكاليف الحقيقية لـ 99% من الفحم، و52% من الديزل، و47% من الغاز الطبيعي في عام 2020.

وكانت خمس دول مسؤولة عن ثلثي دعوم الوقود الأحفوري وهي الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند واليابان. وقال صندوق النقد الدولي انه في غياب تحرك جدي، فان الدعم سيرتفع إلى 6.4 تريليونات دولار في عام 2025.



وانتهت «الغارديان» في نهاية مقالها الى القول إن التسعير المناسب للوقود الأحفوري من شأنه أن يخفض الانبعاثات، على سبيل المثال، من خلال تشجيع مولدات الكهرباء على التحول من الفحم إلى الطاقة المتجددة وجعل السيارات الكهربائية خيارا أرخص لسائقي السيارات.

وقال باري إن التعاون الدولي مهم لتهدئة المخاوف من فقدان الدول المنتجة للنفط قدرتها التنافسية إذا ارتفعت أسعار الوقود الأحفوري لديها.