طارق عرابي



توقع رئيس لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الخالد، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن تبدأ أسعار الشحن والنقل بالتراجع تدريجيا من جديد اعتبارا من منتصف العام المقبل حتى نهايته.



وقال الخالد إن أسبابا عديدة تقف وراء ارتفاع أسعار النقل والشحن التي ارتفعت عالميا وليس على الصعيد المحلي فحسب، من بينها النقص الشديد في أعداد الحاويات الفارغة، وقلة عدد البواخر التي تنقل البضائع، والإغلاق الذي مازالت تشهده عدد من الموانئ حول العالم، وتراجع أعداد الأيدي العاملة بسبب الاغلاقات التي تسببت بها جائحة كورونا.



واستشهد الخالد بالأزمة التي باتت تعاني منها المملكة المتحدة في الوقت الراهن، والتي يرجع سببها الأساسي إلى تراجع أعداد سائقي شاحنات النقل بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي تسبب في أزمة نقل الوقود والغاز إلى بريطانيا.



وأكد على أن ارتفاع أسعار النقل والشحن، اثر سلبا على أسعار السلع المختلفة بما فيها المواد الاستهلاكية والإنشائية من مصدرها، مشيرا إلى أن الارتفاع الحالي لا يمكن لدولة بعينها السيطرة عليه في الوقت الراهن سوى بشكل بسيط، وذلك من خلال تقليل تكلفة رسو السفن في موانئها، وتسريع الخدمات الأرضية، مما سينعكس على سرعة عمليات الإفساح الجمركي على البضائع الواردة، ويساعد في تخفيف بعض الأعباء الإضافية التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التكلفة على المستورد.



واختتم الخالد بقوله إن غرفة تجارة وصناعة الكويت تتابع باهتمام كل المستجدات المتعلقة بأسعار النقل والشحن، وأنها لم تتأخر في تقديم الحلول والمقترحات التي يمكنها أن تساعد في تجاوز الأزمة الحالية في أسرع وقت ممكن.