ودَّعت الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأسبق فيصل الحجي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في مختلف المرافق والإدارات التي تولاها.



وقد أبَّنت وزارة الإعلام المغفور له بإذن الله تعالى فيصل الحجي الذي انتقل الى جوار ربه بعد رحلة عطاء وطنية ممتدة تقلَّد خلالها العديد من المواقع الرسمية الرفيعة حيث نقلت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة أنوار مراد في بيان صحافي تعازي ومواساة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لأسرة الفقيد والأسرة الإعلامية ومحبيه جميعا، سائلا المولى تعالى ان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



مسيرة الراحل



بدأ الراحل مسيرته المهنية في وزارة الخارجية عام 1968 حتى وصل الى درجة سفير عندما عين سفيرا للكويت في البحرين من عام 1988 - 1992.



كما شغل «بوهيثم» رحمه الله، منصب وكيل وزارة الإعلام من عام 1993 - 1999، ثم أصبح عام 2003 وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ثم وزيرا للإعلام بالوكالة بين يناير ومارس 2005 بعدها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في مارس 2007 وفي مايو 2008، ثم في مايو 2009 صدر مرسوم أميري بتعيينه مستشارا بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وبدرجة وزير.



اقتصاديا، شغل فيصل الحجي «رحمه الله» منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب في شركة الفنادق الكويتية ورئيس مجلس إدارة شركة الكيبل، كما تولى عضوية العديد من جمعيات النفع العام، وعضوية الهيئة العامة للاستثمار وعددا من اللجان الحكومية، كما مثَّل الكويت في العديد من المؤتمرات والاجتماعات واللجان على مستوى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.



العمل النقابي



شكَّل العمل النقابي تجربة ثرية في حياة «بوهيثم»، رحمه الله، حيث تولى رئاسة مجلس إدارة جمعية الخريجين من عام 1972 حتى 1983، وعن تلك المرحلة يقول في أحد لقاءاته الصحافية: العمل النقابي أضاف لي الشيء الكثير وأنا مدين له بالفضل وكذلك لزملاء أفاضل كان لهم الدور في صقل الإنسان وتعلمه، فلذلك كانت استفادتي كبيرة من العمل النقابي.



وتابع قائلا: عندما ذهبت الى القاهرة كانت هناك روابط طلابية مختلفة، ومن ثم كانت هناك لجنة تحضيرية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت وبدأ الإعداد لعقد مؤتمر وطني لجميع طلبة الكويت في الخارج وكان ذلك في العام الدراسي 1964 - 1965 وأنشئ الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وشكلت الهيئة الإدارية وكنت فيها بمنصب نائب الرئيس وكان الرئيس الأخ فيصل المسعود، ثم أجري المؤتمر الثاني وتم انتخابي رئيسا، وأنشئت لها فروع عدة من ضمنها فرع جامعة الكويت.



جمعية الخريجين



جمعية الخريجين أيضا كان لها دور في مسيرة فيصل الحجي، رحمه الله، ويقول عن تلك المرحلة في لقاء صحافي عام 2005: التحقنا بها بالصدفة حيث جمعت مجموعة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بعد التخرج في البيت عندي وتناقشنا حول المرحلة الانتقالية من التخرج الى صلب المجتمع وكان دائما عندنا هاجس نظرة الناس لنا كأعضاء في اتحاد الطلبة، واتفقنا على ان ننتسب الى جمعية الخريجين وأن نضع خطة لتولي إدارة الجمعية واستطعنا تغيير خطة من جمعية تكاد تكون ناديا الى جمعية ذات دور وطني وتثقيفي والجمعية أدت دورها مثلها مثل باقي جمعيات النفع العام.



أما عن مرحلة وزارة الخارجية فكانت من الأبرز في مسيرة «بوهيثم» رحمه الله، فيقول عن تلك المرحلة: خدمت في وزارة الخارجية عشرين عاما ثم انتقلت الى محطات أخرى، واستفدت منها الكثير لا تقل عن استفادتي من العمل الشعبي وكل منهما مكمل للآخر خصوصا بعد أن عملت سفيرا لبلدي في الخارج.



وعن عمله في وزارة الإعلام، قال رحمه الله: اللافت للنظر في انتقالي الى وزارة الاعلام اني انتقلت من وزارة الخارجية حيث كل شيء بها سري ويجب الا نبوح به الى وزارة الاعلام حيث كل شيء يذاع وينشر، ولكن استفدت من «الخارجية» لخدمة عملي في «الاعلام».



الغزو العراقي



خلال فترة الغزو العراقي الآثم كان فيصل الحجي، رحمه الله، سفيرا للكويت في مملكة البحرين وشكلت تلك المرحلة إحدى أهم المراحل التي عمل فيها وقدم خلالها جل خبرته النقابية والديبلوماسية في جمع النصرة لحق الكويت وعاش لحظات تاريخية خلال فترة عودة الحق الى أهله بتحرير الديرة من رجس الاحتلال.



وخلال فترة عمله وكيلا لوزارة الإعلام جعل من قضية الأسرى والمرتهنين قضية الكويت الأولى، إضافة الى توجيه الإعلام باتجاه البناء الاجتماعي والسياسي والتنموي، واستغلال وسائل التكنولوجيا المختلفة واعداد الكوادر البشرية الوطنية وكذلك تفعيل دور المكاتب الاعلامية الخارجية لايصال قضية الكويت العادلة فارتقى مع اعضاء الوزارة بالإعلام الى مستوى الطموح رغم صعوبة المسيرة ليستمر العمل جيلا بعد جيل فاستطاع اعلامنا مجابهة الاعلام المعادي وكذلك ترسيخ الديموقراطية وتأكيد مبدأ حرية التعبير بالكلمة والكتابة.



وترك الراحل بصماته المضيئة في خدمة الإعلام الرسمي والجهود البارزة للنهوض به في مختلف المجالات.



أولوية الشباب



لطالما وضع فيصل الحجي، رحمه الله، اهتمامه بالشباب ومناقشة قضاياهم في رأس أولوياته اثناء توليه وزارة الشؤون حيث سعى دائما لأن تكون الكويت من أنجح مجتمعات المعرفة في العالم وتحقيق قفزة نوعية باتجاه ترسيخ دعائم اقتصاد المعرفة الذي يستفيد منه الشباب بمشروعاتهم، كما كافة قطاعات المجتمع.



التحصيل العلمي



الحجي، رحمه الله، حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس في مصر 1968 وأتم دورتين في الإدارة والاستثمار من جامعة الكويت 1969 ودورة ديبلوماسية 1969/ 1970.



كان، رحمه الله، من النوع الذي يحرص على دراسة أي ملف قبل البت فيه او معالجته، يعمل دون كلل وبساعات عمل متواصلة فكان مستمعا جيدا ومصغيا الى محدثه قبل الرد على أي استفسار.



كما عرف عنه ابتعاده عن الظهور امام الكاميرات، بل كان، رحمه الله، ينأى بنفسه عن البهرجة ويميل الى العمل المتواصل فكان يتصرف كمسؤول وكصاحب قرار ثم يترك الآخرين يتحدثون عنه.



وبهذه المناسبة الحزينة تتقدم «الأنباء» الى أسرة الراحل بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).



رثاء الحجي.. الأمين المخلص

انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة الماضي الأخ والصديق العزيز فيصل الحجي بعد رحلة عطاء وعمل امتدت لسنوات طويلة قدم خلالها للكويت وأهلها من خلال المناصب العديدة التي تقلدها وتولى مسؤوليتها الكثير من العمل الوطني والسياسي والاجتماعي والإنساني.



ولا شك أن البلاد فقدت برحيل الأخ بوهيثم بعد مسيرة طويلة في العمل الديبلوماسي والحكومي والوزاري من خلال منصبه وكيلا لوزارة الإعلام ثم وزيرها وسفيرا ومستشارا في ديوان رئيس مجلس الوزراء، أحد أبناء الكويت المخلصين الذين خدموا البلاد وعملوا بجد واجتهاد من أجل رفعتها وازدهارها، وقد كان من الشخصيات الوطنية التي تعطي من نفسها بإخلاص.



وعلى المستوى الاجتماعي كان المرحوم بوهيثم دمث الأخلاق ويتمتع بالأمانة والإخلاص ولا يترك مناسبة اجتماعية إلا ويشارك فيها سواء في التهاني أو العزاء، كذلك كان من الشخصيات الذين يتواصلون مع أصدقائهم ويطمئن عليهم باستمرار.



وبرحيل الأخ فيصل الحجي فقدت على المستوى الشخصي أو حتى الكثيرون من أصدقائه أحد الرجال الأوفياء الذين كانوا على اتصال دائم معهم سواء أثناء وجوده في البلاد أو عندما يكون خارجها، حيث كان مثالا للأخلاق الراقية والصدق.



وفى النهاية لا يسعني إلا القول «رحمك الله يا أبا هيثم وتغمدك بواسع رحمته، ويلهم أهلك ومحبيك الصبر والسلوان».



عضو المجلس البلدي السابق



محمد إبراهيم المعجل





