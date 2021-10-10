وسط حالة من الالتزام بالإجراءات وبالاشتراطات الصحية المتبعة، زكت الجمعية العمومية العادية لجمعية المهندسين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعامين 2021-2023 برئاسة م.فيصل العتل وحضور مندوبي وزارة الشؤون.

واجتمع مجلس الإدارة فور انتهاء الجمعية العمومية مساء الخميس الماضي لإعادة توزيع المناصب وتمت تزكية كل من م.محمد فهيد السبيعي نائبا للرئيس وم.فهد ارديني العتيبي أمينا للسر، وم.علي عبدالله الفيلكاوي أمينا للصندوق، وم.حمود سالم الهدية أمينا مساعدا للسر وعضوا لمجلس الإدارة، وم.حسين محمد ششتري أمينا مساعدا للصندوق وعضو مجلس الإدارة، وضم مجلس الإدارة المزكى في عضويته كلا من: د.م.شروق حجي الجاسر، وم.أحمد سامي الكليب، وم.حمد راشد المنصور، وم.علي عباس محسني وم.ماجد حامد المطيري. كما اعتمدت الجمعية تقارير مجلس الإدارة المالية والإدارية والحساب الختامي للعام 2020، وتم تخويل مجلس الإدارة لاختيار مراقب الحسابات للعام المقبل وتحديد مكافأته.



وبهذه المناسبة، تقدم رئيس الجمعية م.فيصل العتل بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم، معربا عن الأمل في أن يواصل مجلس الإدارة خدمته للمهندسين والمهنة والدولة على أكمل وجه.



وقال العتل: كان 2020 عاما نقابيا استثنائيا ومميزا لكل المهندسين والمهندسات وبالطبع أساسه ثقتكم التي نكرر دائما اعتزازنا بها، ودعمكم الكبير الذي ننطلق منه كأساس لكل الأعمال التي يتم القيام بها بمساندتكم ومشاركتكم جميعا، فلكم الشكر وعظيم الامتنان، لافتا الى ان الظروف الاستثنائية تمثلت في العمل في ظل «كورونا» وما تلاه من تبعات كبيرة، إلا أننا ولله الحمد نجحنا معا في تحويل مبنى الجمعية الإداري إلى ورشة هندسية مميزة، أنتجت نحو ربع مليون قطعة من المستلزمات الطبية المساندة، مثل «الفيس شيلد» وعلاقات الأذن وغيرهما، وتم توزيعها كاملة بالمجان خلال 160 يوما فقط.

وأضاف: نجحت الجمعية خلال الجائحة بالانتقال بالبنية التحتية وتطويرها أكثر من مرة لتتواءم مع المتطلبات والاشتراطات الصحية في البلاد، كما قمنا بتأهيل موقع لـ 3 محاجر، استغلت الدولة منها محجرا واحدا، وأعدنا تأهيل الموقع مرة أخرى هذا، بالإضافة إلى الانتقال للعمل الإلكتروني الكامل لكل المعاملات للزملاء غير الكويتيين، الذين نفخر بأننا أنجزنا معاملاتهم بالكامل خلال العام، وأطلقنا لهم منصة إلكترونية لحجز المواعيد للمراجعات، وفي الوقت نفسه أتممنا بناء توسعة مستحقة لمبنى الجمعية الرئيسي، وتطويره وتزويده بالمستلزمات التكنولوجية.



ولفت إلى أن الجمعية تفخر بتوسع عملها التطوعي لتكون شريكا فاعلا حتى في علاقات الكويت الخارجية، فاستقبلنا وبصدر رحب كل السفراء والقائمين بالأعمال الذي أبدوا سرورهم وارتياحهم، لإجراءات الاعتماد واشتراطات مزاولة المهنة الهندسية عن طريق وزارة الخارجية، وأصبحنا شريكا حقيقيا للعمل الحكومي، بتنسيق عمليات التصديق على المؤهلات الهندسية للزملاء غير الكويتيين، وهذه شراكة حقيقية جعلت المهندسة والمهندس الكويتي رقما صعبا، ورفعت مكانة الجمعية، ونحن على ثقة تامة بأنكم مدركون لمتطلبات المرحلة المقبلة، والجمعية على مشارف إقرار توسيع عملها وشراكتها مع الحكومة.