محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية عبدالله العثمان الراشد في تصريح لـ «الأنباء» أنه تمت الموافقة على توزيع النسبة القصوى الجديدة من الأرباح على المساهمين وهي 12% بدلا من 10% والتي كان مقررا توزيعها قبل قرار وزارة الشؤون رفع الحد الأعلى من الأرباح الموزعة على المساهمين.

وأضاف العثمان الراشد أن الشامية والشويخ أصبحت من أولى الجمعيات التي تعلن وتوزع هذه النسبة القصوى عن السنة المالية 2020، وذلك بفضل الله ثم بوجود ملاءة مالية قوية، مؤكدا أن توزيع الأرباح سيتم من خلال التحويل البنكي والإيداع في حسابات المساهمين بعد انعقاد الجمعية العمومية والتي سيتم الإعلان عن موعده قريبا.