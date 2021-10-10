جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على أهمية خدمات البلدية كركيزة من الركائز الحضارية في الكويت، مثمنا جهود القائمين عليها سواء مركزيا أو في فرع بلدية الأحمدي، خاصة القطاعات المعنية بالحياة اليومية للمواطن والمقيم والتي تقدم مجموعة حيوية من الخدمات التي تنعكس إيجابا على المجتمع والدولة.



جاء ذلك خلال لقائه أمس مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي م.سعود الدبوس، ومدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق فيصل العتيبي، ورئيس مراكز النظافة خالد المري، وذلك في ديوان عام محافظة الأحمدي، حيث اطلع على أحدث المستجدات وجهود فرق عمل البلدية والخطط الموضوعة للفترة المقبلة لمجمل شؤون النظافة في المناطق السكنية والزراعية على امتداد المحافظة والتي شهدت العديد من الخطوات الإيجابية، كما تطرق اللقاء إلى الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار القادم ضمن منظومة الجهات ذات الصلة بالمحافظة.