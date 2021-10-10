القاهرة - خديجة حمودة



سلّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، جوائز مالية لأفضل ثلاثة مشروعات حرفية وتراثية للقرى على مستوى الجمهورية بمبادرة (حياة كريمة)، على هامش افتتاحه امس، فعاليات معرض (تراثنا) للحرف اليدوية، المقام حتى 15 أكتوبر، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. وحصل المشروع الأول لسيدة من محافظة الفيوم، على جائزة قيمتها 50 ألف جنيه، فيما فازت سيدة من سوهاج بالجائزة الثانية بقيمة 30 ألف جنيه، وقد وجه الرئيس السيسي بزيادة قيمة هذه الجائزة نظرا لأن السيدة تعول ثمانية أطفال، في حين فاز بالجائزة الثالثة شاب من محافظة الغربية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس تفقد، أجنحة معرض (تراثنا)، والذي يعد أكبر ملتقى إقليمي للحرفيين والمبدعين ومصممي المنتجات اليدوية والتراثية، كما تبادل الرئيس الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى المشكلات التي تواجههم، موجها بتقديم كل التسهيلات والدعم لهم وبتذليل أي عقبات تواجه انشطتهم من اجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة وذلك في اطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفادها الى الاسواق.



كما تفقد الرئيس السيسي، أجنحة دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والسودان، المشاركة في المعرض.



وأعرب وفد العارضين الإماراتيين، عن شكره لإتاحة الفرصة لعرض منتجات 100 عارض. فيما أوضح وفد العارضين السودانيين أنهم يشاركون في المعرض للعام الثاني على التوالي، في إطار الحرص على خلق شراكات مع الجمعيات المصرية، مشيرين إلى أنهم يعرضون في جناحهم الخاص بالمعرض، أجزاء من التراث السوداني والعطور والديكور والأزياء والحلي والجلود.



كما أعرب وفد العارضين الأردنيين عن شكرهم وتقديرهم لاستضافة المنتجات التراثية اليدوية والطبيعية الأردنية، في معرض (تراثنا)، في إطار العلاقات الخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.