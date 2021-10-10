القاهرة - مجدي عبدالرحمن



وسط إجراءات احترازية ووقائية بدأ العام الدراسي الجديد في 12 محافظة، فيما تستكمل باقي المحافظات اليوم بدايتها، كما قررت المدارس تطبيق الفترتين لتقليل الكثافات الطلابية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وانطلق ماراثون العام الدراسي في مصر والذي يمتد لنحو 6 أشهر بطاقة تصل نحو 50% من أعداد الطلبة والطالبات في المدارس بمختلف مراحلها وفي الجامعات الحكومية ويستكمل العام الدراسي بدايته بالقوة الضاربة لكامل أعداد الطلاب وهيئات التدريس بالمدارس والجامعات اليوم، حيث يحصل العديد منها على إجازة اعتيادية يومي الجمعة والسبت في الوقت الذي بدأت فيه طلائع من قوات الشرطة من الضباط والضابطات المعينين في وزارة الداخلية حول المدارس لمقاومة جميع المخالفات وتقديم النصح والإرشاد للطلاب لتجنب العقوبة.



من جهتها، أكدت وزيرة الصحة د.هالة زايد في تقرير عاجل لها إلى مجلس النواب عن استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد ان هناك مساحات كبيرة في مستشفيات العزل أو جزء من كثافة المستشفيات لاستقبال أي حالات طارئة، كما تم توفير كورسات العلاج المكثفة المعدلة لعلاج كورونا. وتم توفير طبيب أو طبيبة في كل مدرسة لتوقيع الكشف الحراري يوميا عند الدخول لجميع الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والوضع نفسه بالنسبة للجامعات.