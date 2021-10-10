قالت رئيسة المؤتمر الافتراضي العالمي الثاني لدعم منظومة الابتكار والذكـاء الاصـطـنـاعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال والمؤسس لشركة ايكوسيتم للاستشارات الإدارية د.هنادي المباركي، إن أحد أهداف المؤتمر المهمة، دعم أصحاب المهن عبر استدامة «النمو الذكي» و«المناطق الذكية»، من خلال برامج نقل التكنولوجيا والتعاون مع التطبيقات الناجحة.



وأوضحت المباركي في بيان صحافي أن المؤتمر سينظم خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل من الساعة 3 إلى 12 مساء عبر منصة الذكاء الاصطناعي، حيث يرعى المؤتمر وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، ومن المتوقع ان يشهد المؤتمر مشاركة عالمية واسعة تفوق 300 خبير و36 من كبار الشخصيات والقياديين محليا وخليجيا وعالميا.



وشددت على أن أهمية برامج نقل وتسويق التكنولوجيا، تكمن في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي، وتسويق تكنولوجيات جديدة مثل الروبوتات والموبايلات، وكذلك دعم المؤسسات الأكاديـمـية والجـامعات لإيجاد حلول ابتكارية للمشاكل المجتمعية، مثل جائحة «كورونا» والركود الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة لتقليل البطالة في المجتمعات العالمية.



وأشارت المباركي إلى أن برامج نقل وتسويق التكنولوجيا عبارة عن برامج تهدف إلى التطور والابتكار التكنولوجي بكفاءة، مثل البدء في تحليل الأسواق، والتمويل، وتوفير الأمان، وأخيرا طرح المنتجات أو الخدمات الجديدة في الأسواق. ويعتبر تسويق التكنولوجيا جزءا من عملية نقل التكنولوجيا، مما يؤدي إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة، إضافة الى ان مخرجات هذه البرامج تؤدي إلى تحسين المؤشرات والتصنيفات العالمية للدول مثل تحسين مؤشرات الابتكار، وتحسين مؤشرات ريادة الأعمال، وتسجيل معدل مرتفع من براءات الاختراع، وتحقيق معدل مرتفع في البحث والتطوير.



كما تلعب برامج نقل وتسويق التكنولوجيا دورا رئيسيا في التنوع والنمو الاقتصادي، من خلال زيادة معدل تسجيل براءات الاختراع، وثمن شراء حقوق الملكية الفكرية، وزيادة إيرادات إصدار التراخيص الجامعية، وارتفاع معدل البحث والتطوير في مجال ريادة الأعمال، وزيادة معدل إجراء بحوث تعاونية بين الجامعات والصناعات المختلفة.