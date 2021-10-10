القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أعلنت هيئة السكة الحديد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 تشغيل مكاتب الاشتراكات فترتين (صباحية ومسائية) على أن يبدأ العمل الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11 مساء وذلك خلال الفترة من 9/10/2021 حتى 30/10/2021.



وأكدت هيئة السكة الحديد استمرار تشغيل مكاتب الاشتراكات أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 3 مساء خلال تلك الفترة، على أن يتم العمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية في باقي الأيام حتى نهاية الشهر الجاري.



وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنه تم وضع اللوحات الإرشادية على شبابيك صرف الاشتراكات توضح شروط استخراج الاشتراكات، كما سيتم اتخاذ كل إجراءات الصيانة للقطارات وكذلك الإجراءات الاحترازية في التعامل مع جمهور الركاب وعلى الجمهور مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.