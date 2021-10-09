عقد البنك الكويتي للطعام والاغاثة جمعيته العمومية السنوية الخامسة، بحضور ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية واعضاء مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والاغاثة، حيث وافقت عمومية البنك على اعتماد التقريرين الإداري والمالي، كما تمت تزكية بدر ناصر الخرافي رئيسا لمجلس الإدارة، الذي ضم كلا من مشعل عبدالله الأنصاري نائب الرئيس، بدر محمد القطان امين الصندوق، خالد عبدالله الملا أمينا للسر، يوسف عيسى العبدالجليل، ، أحمد عبدالعزيز الفريح، محمد زياد العليان.



وبهذه المناسبة، ثمن مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة في بيان صحافي الجهود التي تبذل من أعضاء مجلس الإدارة في مواصلة مسيرة الخير والعطاء للبنك، والذي بات اليوم في مصاف أبرز الجهات الخيرية في دولة الكويت، والتي تقوم بالمساهمة في تقديم الخدمات والمشاريع والمساعدات إلى المحتاجين والأسر المتعففة وغيرها من المشاريع الخيرية والإغاثة داخل وخارج دولة الكويت.



وأضاف البيان أن البنك الكويتي للطعام والإغاثة بات من صروح الخير التي تفخر بها الكويت، وذلك من خلال الشراكة المجتمعية مع عدة جهات حكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص، انطلاقا من ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط والتلاحم الذي جبل عليه أهل الكويت منذ القدم، مؤكدا أن البنك الكويتي للطعام والاغاثة سيواصل مسيرة الخير في بلد الإنسانية والعطاء.