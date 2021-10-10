تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح بقانون بشأن تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم شركة المخازن الوطنية، ونصت مواده على مايلي:

(مادة أولى) : تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة مقرها الكويت، يكون غرضها تقديم كافة اعمال التخزين والنقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع، بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية على ان تخصص أسهمها على النحو التالي:

أ – نسبة 24% أربعة وعشرون بالمئة للحكومة والجهات العامة التابعة لها.

ب- نسبة 50% خمسون بالمئة تطرح للاكتتاب العام للكويتيين

وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتبة بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما إذا لم يغطِ الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع مالم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنيه وفقاً لأحكام البند (ج) من هذه المادة.

ويجوز للمتقاعدين و المستحقين عنهم الراغبين في الاكتتاب ان يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم مع استيفاء قيمة الأسهم المكتتبة فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي.

ج- نسبة 26% ستة وعشرون بالمئة تطرح للبيع في مزايدة عامة تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في المجالات أعمال التخزين والنقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع ويستثنى من ذلك شركة (اجيليتي للمخازن العمومية) القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد، حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر او غير مباشر في هذه الشركة ، على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد عن سعر السهم في الاكتتاب الى الاحتياطي العام.

(مادة ثانية) :على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذ القانون.



ونصت المذكرة الإيضاحية على مايلي: لما كانت خدمات التخزين والنقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع قد انتشر على نطاق عريض واتسع نشاطها وتنامى عدد العاملين فيها الى حد اصبح يستدعي تأسيس شركة أخرى للقيام بهذه الخدمة لاستيعاب الطلب المتزايد عليها ومواجهة الوفاء بحاجة المنتفعين بها ومتطلبات التطور ومنع الاحتكار وفتح الباب امام أوجه نشاطات جديدة.

وقد نصت المادة الأولى تلتزم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت المشار اليها في هذا القانون من خلال سنة من تاريخ العمل به غرضها تقديم كافة التخزين والنقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع مما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية على ان تخصص أسهمها على النحو التالي:

- نسبة 24% أربعة وعشرون بالمئة للحكومة والجهات العامة التابعة لها.

- نسبة 50% خمسون بالمئة تطرح للاكتتاب العام وقد حرص القانون على النص على انه اذا كان بين المكتتبين متقاعدين وأصحاب الحقوق عنهم يجوز لهم ان يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاكتتاب عنهم تيسيراً لإتاحة الفرصة امامهم للمشاركة في هذا النشاط الاقتصادي الذي يعاونهم على زيارة مصادر الدخل بالنسبة لهم.

- نسبة 26% ستة وعشرون بالمئة تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجال التخزين والنقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع ويستثنى من ذلك شركة اجيليتي (المخازن العمومية) القائمة من تاريخ طرح هذا المزاد، وتضع وزارة التجارة والصناعة شروط وضوابط هذه المزايدة على ان تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد من سعر السهم في الاكتتاب الى الاحتياطي العام للدولة.