وجه النائب فايز الجمهور سؤالا إلى وزير التربية د.علي المضف قال في مقدمته قامت وزارة التربية بالتعاقد بالأمر المباشر لعدد (13) عقد مع شركة واحدة لإصلاح وصيانة معدات التكييف بقيمة (958) ألف دينار كويتي وذلك دون الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات الرقابية ( الجهاز المركزي للمناقصات العامة ، ديوان المحاسبة ) ، وكما قامت بتجزئة العديد من عقود الإصلاح والصيانة مما يعد مخالفاً لقوانين إنشاء هذه الجهات.

وطالب تزويده وإفادته بالاَتي:

1. صورة ضوئية من جميع العقود.

2. بيان أسباب التعاقد مع تلك الشركة وعدم طرح التعاقدات في مناقصة عامة للحصول على أفضل الأسعار ولفتح المجال لمنافسة الشركات المصنفة.

3. قيمة الدفعات المسددة لجميع العقود حتى تاريخ هذا السؤال؟ مع إرفاق صورة ضوئية من إفادة الإدارة المشرفة على تنفيذ أعمال الشركة عن كل دفعة سددت.

4. هل قامت الوزارة بتجزئة تلك العقود من خلال التعاقد المباشر بقصد النأي بها عن الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات الرقابية ( الجهاز المركزي للمناقصات العامة ، ديوان المحاسبة ) ، وهل قامت بتجزئة تمديد عقود إصلاح وصيانة أخرى؟.

5. هل أخذت الوزارة موافقة مسبقة من وزارة المالية قبل الارتباط بأعمال العقد لتوفير الاعتمادات المالية فى بنود الميزانية.

6. هل قامت الجهات الرقابية ( ديوان المحاسبة - جهاز المراقبين الماليين) بتسجيل مخالفات أو إمتناعات على الدفعات المسددة لتلك العقود ؟ .

7. هل قامت الوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة ؟ إذ كانت الإجابة بالإيجاب الرجاء تزويدنا بما يفيد ذلك.